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  4. Sakarya'da acı olay! 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Sakarya'da acı olay! 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

31.12.2024 01:08
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 17 yaşındaki kız, ailesi tarafından evde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Melek B. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'da acı olay! 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, İnönü Mahallesi 7134. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melek B.’yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi’nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sakarya silah
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