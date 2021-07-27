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Sakarya’da acı olay: Ağabeyinin kullandığı kepçenin altında kaldı

27.07.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde tarlaya gittikleri esnada, ağabeyinin kullandığı traktörün kepçesinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, ablası ise yaralandı.

Sakarya’da acı olay: Ağabeyinin kullandığı kepçenin altında kaldı

Olay, Kaynarca ilçesi Okçular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabey Y.B. idaresindeki traktör ile tarlaya gitmek isteyen 4 yaşındaki Hamza B. ve kız kardeşi A.B., kepçe kısmına bindi. Seyir halindeyken öndeki kepçesi açılan traktörün altında kalan 4 yaşındaki Hamza B. olay yerinde hayatını kaybederken, kız kardeşi A.B. ise yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine yaralı A.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Bölgeye gelen jandarma ekipleri konuyla alakalı soruşturma başlatarak, küçük yaştaki çocuklara traktör vermemeleri konusunda uyarılarda da bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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