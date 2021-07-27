Sakarya’da acı olay: Ağabeyinin kullandığı kepçenin altında kaldı

Olay, Kaynarca ilçesi Okçular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabey Y.B. idaresindeki traktör ile tarlaya gitmek isteyen 4 yaşındaki Hamza B. ve kız kardeşi A.B., kepçe kısmına bindi. Seyir halindeyken öndeki kepçesi açılan traktörün altında kalan 4 yaşındaki Hamza B. olay yerinde hayatını kaybederken, kız kardeşi A.B. ise yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine yaralı A.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri konuyla alakalı soruşturma başlatarak, küçük yaştaki çocuklara traktör vermemeleri konusunda uyarılarda da bulundu. (İHA)

