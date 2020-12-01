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  4. Sakarya'da acı olay: Doğurduğu bebeğini kucağına alamadan koronavirüse yenildi

Sakarya'da acı olay: Doğurduğu bebeğini kucağına alamadan koronavirüse yenildi

01.12.2020 15:57 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da acı olay: Doğurduğu bebeğini kucağına alamadan koronavirüse yenildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde doğumuna 3 gün kala koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınan Nagihan Kadı (23), dünyaya getirdiği bebeği Nehir’i kucağına alamadan hayatını kaybetti.

Karasu'da yaşayan Nagihan Kadı, doğumuna 3 gün kala koronavirüs testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. Nagihan Kadı, doğumun ardından fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Virüsün ciğerlerini sarması ile birlikte durumu daha da ağırlaşan Nagihan Kadı'nın tedavisine İstanbul'da özel bir hastanede devam edildi. Kadı’nın hayatını kurtarabilmek için son çarenin kök hücre tedavisi olduğu belirtilerek tedavisi için kampanya başlatıldı.

Yaklaşık 2 haftadır tedavi gören Nagihan Kadı, yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeği Nehir’i kucağına alamadan yaşam savaşını kaybetti. Nagihan Kadı dün Karasu’da toprağa verildi.

(DHA)

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