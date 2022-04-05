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Sakarya'da aile katliamı! Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü

05.04.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi, ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla vurarak öldürdü. Olayın tapu meselesi yüzünden çıkan tartışma yüzünden meydana geldiği öğrenildi.

Sakarya'da aile katliamı! Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta Ç.G, ağabeyi B.G. ile tapu meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ç.G. (54) üzerinde taşıdığı tabancayla ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'ye (31) ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, B.G, D.G. ve T.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Cesetler, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Ç.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ailenin bir çocuğunun balkonda saklanarak saldırıdan kurtulduğu öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sakarya
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