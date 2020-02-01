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  4. Sakarya'da asker eğlencesinde beraber eğlendiği arkadaşları tabutunu taşıdı

Sakarya'da asker eğlencesinde beraber eğlendiği arkadaşları tabutunu taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 18:34 | Son Güncelleme

Sakarya’da, askere gidecek arkadaşının asker eğlencesine katılan İlker Kaçar (22) kazada yaşamını kaybederken, birlikte eğlendiği arkadaşları tabutunu taşıdı.

Dün gece saatlerinde, Erenler ilçesi Dörtyol Sanayi mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametine giden otomobil, Nurullah Özmert idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Nurullah Özmert’in kullandığı otomobilin arka kısmı parçalandı. Kazada sürücü Nurullah Özmert, Zafer Dirik, Hüseyin Doğukan Saraç ve İlker Kaçar yaralandı.

Yaralanan 4 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. İlker Kaçar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazaya neden olan sürücü ise kazanın ardından başka bir araçla olay yerinden kaçtı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden İlker Kaçar’ın cenazesi, bugün Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi Merkez Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Şerefiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

EĞLENİRKEN ÇEKİLEN GÖRÜTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazadan yaklaşık 1 saat önce İlker Kaçar’ın, askere gidecek arkadaşının asker eğlencesine katıldığı ve burada arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı öğrenildi. İlker Kaçar ile birlikte eğlenceye katılan arkadaşları ve kazada yaralanan bazı arkadaşları, bugün cenaze namazına katılırken, Kaçar’ın tabutunu taşıdı.

Kaza anını gören Dursun Çınar, "Araçları bizim solumuzdaydı. Arkadan savruldu ve hiçbir şey yapamadık. Elimizden bir şey gelmedi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sakarya asker gecesi Nurullah Özmert

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