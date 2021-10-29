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  4. Sakarya'da şoke eden anlar! Seyir halindeyken yaptığı hareket "Pes" dedirtti

Sakarya'da şoke eden anlar! Seyir halindeyken yaptığı hareket "Pes" dedirtti

29.10.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde asker konvoyunda otomobilin sürücü koltuğunu terk ederek tavan kısmına oturan ve çalan müzik eşliğinde oynayan genç "bu kadarına da pes" dedirtti.

Arifiye ilçesinde bu kadarı da olmaz dedirten görüntüler asker konvoyunda çekildi. Konvoyda seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, direksiyonu bırakarak aracın dışına çıktı. İlerleyen aracın dışında çalan müzik eşliğinde oynamaya başlayan genç, bir süre sonra otomobilin tavan kısmına oturdu. Yaptığı hareketler ile hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan gencin duyarsız hareketi ise konvoyda ilerlemekte olan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Trafiği tehlikeye atan ve adeta ölüme meydan okuyan genç sürücü bu anları sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Görüntülerde ilerleyen aracın sürücü koltuğundan dışarıya çıkan gencin müzik eşliğinde oynadığı anlar yer aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Asker Sakarya
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