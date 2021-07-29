Sakarya'da asker uğurlaması sırasında havaya ateş açan maganda kamerada

Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için eğlenceler düzenlenmeye başladı. Bu kapsamda Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde konvoy halinde asker eğlencesi düzenleyen bir grup cadde üzerinde bulunan alt geçidi trafiğe kapattı. Yüksek sesle müzik açan grup, asker adayını havaya fırlattı.

SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Trafiği kapatarak araç yoğunluğu oluşmasına sebep olan grupta bir süre sonra eli silahlı bir maganda ortaya çıkarak havaya ateş açtı. Kimsenin canını umursamayan magandaların yolu kapatması ve havaya silahla ateş açması saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

"POLİS GELMEDEN GİDELİM"

Kameraya yansıyan görüntülerde; alt geçidin trafiğe kapatılarak askerin havaya atılması, eli silahlı magandanın gelerek havaya ateş açması ve gruptan birinin “polis gelmeden gidelim hadi” dediği anlar yer aldı.

(İHA)

