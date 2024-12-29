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  4. Sakarya'da cani kocadan eşine 20'den fazla bıçak darbesi! 3 ay önce evlenmişlerdi

Sakarya'da cani kocadan eşine 20'den fazla bıçak darbesi! 3 ay önce evlenmişlerdi

29.12.2024 15:07
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29.12.2024 15:07
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir şahıs, 3 ay önce evlendiği eşini 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan ve kısa sürede yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Kadının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yeni Mahalle'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, 3 aylık evli olan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.K. (33) ve E.K. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken S.K., eşi E.K.'yi 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralayarak kaçtı.

KADININ SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR, KAÇAN KOCA İSE YAKALANDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemeleri sonrasında şüpheli koca, adliyeye sevk edildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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