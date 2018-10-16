Sakarya'da ceza yiyen sürücüden şaşırtan yorum: Bilgi havadan geldi!

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler ilçesi D-100 Karayolu Bekirpaşa mevki'inde drone'lu trafik uygulaması yapıldı. Uygulamada, seyir halinde cep telefonu kullanma, emniyet kemeri kullanmama, hatalı sollama, şerit ihlali, kırmızı ışık ihlali, hatalı U dönüşü gibi kural ihlalleri nedeniyle çok sayıda sürücüye trafik cezası kesildi.
Uygulama vatandaşların taktirini kazanırken, kırmızı ışıkta geçtiği gerekçesiyle trafik cezası kesilen Muzaffer Serbest (55), yaptığı kural ihlalinin havadan drone ile tespit edildiğini söyleyerek, "Güzel bir uygulama. Keşke her ihlali tespit etseler. Ben kırmızı ışık ile sarı ışığı karıştırdım, duramadım. Bilgi havadan, drone'dan geldi" diye şaşkınlığını dile getirdi.
Ekipler, sürücülerin trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini hatırlatarak, olumlu sonuçlar aldıkları drone'lu trafik uygulamaların ileri ki tarihlerde de devam edeceğini söylediler. (İHA)
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