Sakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldı

Motosikletleriyle gezmek için dün Çamlıca Gölü'ne giden, yaşları 15-19 arasında değişen 7 arkadaş, dönüş yolunda kar nedeniyle motosikletleri arıza yapınca dağda mahsur kaldı.
Dağda mahsur kalan gençler kurtarıldı
Benzinleri de biten 7 genç, jandarmadan yardım istedi.
Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Hendek Jandarma Komutanlığı, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (SABAH) ekipleri, traktör yardımıyla Çamlıca Gölü'ne ulaştı.
Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda kurtarılan 7 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gençler, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.
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