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  4. Sakarya'da definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı

Sakarya'da definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 16:47 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde defineciler tarafından kazılan 10 metrelik kuyuda inceleme yapmak isteyen jandarma ekipleri, labirenti andıran yapıya giremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Bıçkıdere Mahallesi'nde ormanlık alanda orman muhafaza memurları, defineciler tarafından kazılmış bir kuyu buldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyunun olduğu bölgeye gelen jandarma ekipleri, inceleme yapmak için labirenti andıran 10 metre derinliğindeki kuyuya giremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlarla indikleri kuyunun labirenti andıran yapısını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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İtfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik incelemeleri sonrasında kuyuda definecilere ve definecilerin izlerine rastlayamadılar. Jandarma ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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