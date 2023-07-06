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Sakarya'da dehşet anları: Bariyere çarpan tır alev topuna döndü... Art arda meydana gelen patlamalar anbean kaydedildi!

06.07.2023 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyere çarpan ısıcam yüklü tırın sürücüsü yaralandı, alev alan araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan tırdaki patlamalar, çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. İşte haberin detayları ve o görüntüler...

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda bariyerlere çarpan cam yüklü tır alev topuna döndü. Tırın sürücüsü, yanmaya başladıktan sonra adeta bomba gibi patlayan aracın içinden son anda çıkarak kurtuldu. Patlama esnasında çekilen görüntüler ise olayın şiddetini gözler önüne serdi. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, D-650 kara yolu Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinden Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan Selim A. idaresindeki cam yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

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Savrularak bariyerlere çarpan araç alev aldı. Hafif yaralanan tır sürücüsü araçtan son anda çıkarak yanmaktan kurtuldu. Bir süre sonra alev topuna dönen tır adeta bomba gibi patladı. Adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralı sürücü ise Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Çarpmanın etkisi ile tırın çekici kısmından fırlayan motor parçaları ve bariyerler kara yoluna saçıldı. Kaza sebebi ile D-650 karayolu Pamukova ilçe girişinde ulaşım kısa süreli olarak durdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, trafik akışı alternatif güzergahtan sağlandı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından trafik tek şeritten kontrollü şekilde verildi.

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PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan, kazanın meydana geldiği bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaş ise patlama anını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Kaydedilen görüntüler, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Aracın alev alması sonrasında görüntüleri kaydeden kadının, çocuğuna 'Yok bir şey, korkma' dediği esnada patlama meydana geldi. Ayrıca, patlama sesi ile vatandaşların korkarak çığlık attığı anlar ve vatandaşların korku dolu şekilde bölgeye akın ettikleri görüldü. Facianın eşiğinden dönülen olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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