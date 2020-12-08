HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya'da dehşete düşüren olay! Silah ve sopalarla benzinliği bastılar

Sakarya'da dehşete düşüren olay! Silah ve sopalarla benzinliği bastılar

08.12.2020 12:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uygunsuz ve güvenliksiz şekilde tankerini park ettiği için işletme sahibi tarafından uyarıldıktan sonra aralarında tartışma geçen şahıs, yaklaşık 10 kişi ile birlikte silah, muşta ve sopalarla benzinliği bastı. 1’i ağır olmak üzere toplam 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olay anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 3 Aralık Perşembe akşamı Erenler ilçesi Modern Sanayi içerisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

TESLİM OLDU

İddiaya göre, Perşembe günü öğlen saatlerinde uygunsuz ve güvenliksiz şekilde tankerini istasyona park eden C.B., işletme sahibi S.Y. tarafından uyarıldı. Uyarı üzerine C.B. ve S.Y. arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli tartışma sonrasında taraflar ayrıldı. Tartışma sonrasında saat 19.20 civarında aynı istasyona yanındaki ateşli silahı bulunan C.B., H.B., E.B., E.B., E.B., Y.B. ve kimliği henüz belirlenemeyen diğer 4 kişiyle akaryakıt istasyonunu bastı. Bu esnada H.B., işletme sahibi S.Y.’yi göğsünden ve sağ ayağından, A.A.’yı ise kasık bölgesinden silah ile yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan S.Y.’yi diğer kişiler muşta ve sopalarla kafasından yaraladılar. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüphelilerden C.B. ise olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

İşletme sahibi S.Y. tedavisi sonrasında taburcu edilirken, yaralanan arkadaşı A.A.’nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve 4’ünün ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

SALDIRI ANI VE SONRASI KAMERADA

Akaryakıt istasyonuna tankeri uygunsuz ve güvenliksiz şekilde park ettiği iddia edilen C.B. ile yaklaşık 10 kişilik grubun ellerinde silah ve sopalarla benzinliğe geldiği ve 2 kişiyi yaraladığı anlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde; şüphelilerin akaryakıt istasyonuna ellerindeki silah ile sopalarla koşarak gelmesi, C.B. ile A.A.’yı yaralaması ve daha sonrasında olayı ayırmak için bölgeye gelen vatandaşları uzaklaştırması yer aldı. Daha sonrasında ise polis ve ambulans ekiplerinin bölgeye gelmesi, yaralılara müdahale ederek olay yerinde inceleme başlatması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Öte yandan, olay sonrasında cep telefonu ile kaydedilen bir görüntüde ise; yaralının yerde yattığı ve sağlık ekiplerinin müdahale ederek ambulansa götürdüğü anlar yer aldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
Profesör Akova: Elde hangi aşı varsa ondan olacağımProfesör Akova: Elde hangi aşı varsa ondan olacağım
İşte en uygun kış lastikleri!İşte en uygun kış lastikleri!

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

''Dekolte giymeyi seviyorum''

''Dekolte giymeyi seviyorum''

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Sağlık çalışanlarından 'tedbir' çağrısı: Artık insanlara yalvarıyorum

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Profesör Akova: Elde hangi aşı varsa ondan olacağım

Profesör Akova: Elde hangi aşı varsa ondan olacağım

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!

Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!

Beykoz’da akılalmaz olay! ATM’lere saldırıp çekiçle tek tek kırdı

Akılalmaz olay! Tek tek hepsine saldırdı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.