Sakarya'da deprem mi oldu? 6 Şubat Sakarya'da saat kaçta ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Balıkesir'den de hissedildi!

Sakarya depreminin detayları araştırılıyor. Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve sonrasında Ankara, Hatay gibi illerdeki depremi Sakarya da takip etti. 6 Şubat öğle saatlerinde Sakarya depremle sarsıldı. Peki 6 Şubat Sakarya'da saat kaçta ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

SAKARYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin etkileri hissedilmeye devam ediyor. Son olarak Sakarya'da 5.5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar soluğu sokakta aldı.

BALIKESİR DE SALLANDI

Deprem, Balıkesir'den de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir’de saat 7.24’te 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

