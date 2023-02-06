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Sakarya'da deprem mi oldu? 6 Şubat Sakarya depremi iddiaları ortalığı karıştırdı!

06.02.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ilden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Maddi manevi yıkıcı hasara neden olan deprem hakkında Sakarya için araştırılma yapılıyor. Peki Sakarya'da deprem mi oldu? 6 Şubat Sakarya depremi iddiaları ortalığı karıştırdı! İşte detaylar...

Sakarya'da deprem mi oldu? 6 Şubat Sakarya depremi iddiaları ortalığı karıştırdı!

Yurt genelinde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Sakarya'da deprem olup olmadığı araştırılıyor. Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve sonrasında Ankara, Hatay gibi illerdeki depremi birçok il takip etti. Peki Sakarya'da deprem mi oldu? İşte detaylar...

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SAKARYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin etkileri hissedilmeye devam ediyor.

AFAD, Sakarya'da 5.5 büyüklüğünde bir depremin olmadığını belirtti. İddiayı ortaya atan kullanıcılar paylaşımlarını sildi ve özür diledi.

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ADIYAMAN VE MALATYA'DA DEPREM

Adıyaman Gölbaşı'da bugün 15.36 sıralarında 4.8 büyüklüğünde ve 21.1 km derinliğinde deprem oldu.

Malatya Yeşilyurt'ta ise 12.34 sıralarında 4.8 büyüklüğünde ve 4.2 km derinliğinde deprem meydana geldi.

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deprem Kahramanmaraş Sakarya

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