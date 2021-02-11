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  4. Sakarya'da deprem! Panik anları kameraya yansıdı

Sakarya'da deprem! Panik anları kameraya yansıdı

11.02.2021 11:06 | Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken yaşanan kısa süreli panik, kameraya yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Sakarya’nın Akyazı ilçesi Yuvalık Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 10.36'da meydana geldi. Yerin 7.02 derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Bazı vatandaşlar, korku içinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir iş yerinde 3 kişinin sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Başka bir görüntüde ise bir iş yerinin önünde çay içen iki kişinin depremle birlikte panik içinde kaçtıkları görüldü.

Kaynak: DHA

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