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Sakarya'da fabrikanın kazan dairesinde korkutan patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 02:57 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde nişasta fabrikasının kazan dairesi kısmında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Sakarya'da fabrikanın kazan dairesinde korkutan patlama

Olay, Akyazı ilçesi Osmanbey Mahallesinde bulunan bir nişasta fabrikasının kazan dairesinde meydana geldi.

Fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti Akyazı ve çevre ilçelerden duyuldu. Gece saatlerinde yaşanan patlamada, fabrikanın o bölümünde çalışan personelin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Patlama sesini duyan bazı vatandaşlar ise panikle kendilerini sokağa attı. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda, fabrikada maddi hasar meydana geldi. (İHA)

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