HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Sakarya'da feci kaza! 2 işçi asansörün altında kalarak can verdi

Sakarya'da feci kaza! 2 işçi asansörün altında kalarak can verdi

25.10.2024 18:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde korkunç bir iş kazası meydana geldi. Bir inşaatın asansör bölümünde çalışan 2 işçi asansörün çökmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Sakarya'da feci kaza! 2 işçi asansörün altında kalarak can verdi

Sakarya'daki yüklenici firmanın devam ettiği bir inşaatta korkunç bir kaza meydana geldi. Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 nolu Sokak'ta meydana gelen olayda yüklenici firma tarafından yapımına devam edilen aile sağlığı merkezi inşaatında asansör bölümünün çökmesi neticesinde yüklenici firmaya bağlı usta olarak çalışan Mahsun Şahin (30) ve Metin Batır (64) isimli iki kişi enkaz altında kaldı.

1q

İKİ İŞÇİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce enkaz altından çıkartılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

2q

q3

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İşçi Sakarya İnşaat kaza
En Çok Okunan Haberler
TUSAŞ'taki hain saldırıda merak edilenleri anlattı

TUSAŞ'taki hain saldırıda merak edilenleri anlattı

Kız meselesi yüzünden yıllardır husumetleri bulunuyordu! Lise öğrencisi okulda arkadaşını silahla vurdu... Bakanlıktan açıklama geldi

Kız meselesi yüzünden yıllardır husumetleri bulunuyordu! Lise öğrencisi okulda arkadaşını silahla vurdu... Bakanlıktan açıklama geldi

2025 asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında vatandaşı sevindiren sözler

2025 asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında vatandaşı sevindiren sözler

Okan Buruk acil ameliyata alındı!

Okan Buruk acil ameliyata alındı!

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesinde 'helikopter' paniği!

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesinde 'helikopter' paniği!

'Görüyoruz ki Güran'larda oyun bitmezmiş' Narin cinayetinde bir şaşırtan gelişme daha: Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar'

'Görüyoruz ki Güran'larda oyun bitmezmiş' Narin cinayetinde bir şaşırtan gelişme daha: Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.