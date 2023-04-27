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Sakarya'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

27.04.2023 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada yola düşen 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Sakarya'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Akyazı D-140 karayolu Kuzuluk mevkisinde meydana geldi. Numan F. (23) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Otomobildeki iki kişi çarpmanın şiddetiyle yola düşerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilden yola savrulan Ümit Ç. ve Engin F.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Numan F. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Ümit Ç. ve Engin F.'nin cansız bedenleri de Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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