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  4. Sakarya'da feci ölüm! Çok sayıda araç 84 yaşındaki adamı çarparak parçaladı! Kimliği belli oldu!

Sakarya'da feci ölüm! Çok sayıda araç 84 yaşındaki adamı çarparak parçaladı! Kimliği belli oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.01.2025 23:37
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Sakarya'da otoyolda bir aracın çarpıp kaçtığı kişinin üzerinden çok sayıda araç geçti. Parçalara ayrılan cesedin ise kimliği belli oldu.

Sakarya'da feci ölüm! Çok sayıda araç 84 yaşındaki adamı çarparak parçaladı! Kimliği belli oldu!

Sakarya’da, Anadolu Otoyolu'nda geçen cumartesi gecesi bir aracın çarpıp kaçtığı kişinin üzerinden çok sayıda araç geçti. Parçalanan cesedin Abdi Güner'e (84) ait olduğu belirlendi.

Kaza, 18 Ocak Cumartesi gecesi Anadolu Otoyolu'nun Arifiye geçişinde meydana geldi. Otoyolda aracın çarptığı kişinin üzerinden çok sayıda araç geçti. Yolda parçalanmış ceset parçaları görenlerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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Parçalanmış ceset toplanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından kazada yaşamını yitiren kişinin Abdi Güner olduğu belirlendi. Güner'in kazanın olduğu noktaya yaklaşık 400 metre uzaklıkta evinin bulunduğu öğrenildi.
(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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