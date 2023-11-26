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  4. Sakarya'da fuhuş operasyonu! Bir kadının çantasından müşteri listesi çıktı

Sakarya'da fuhuş operasyonu! Bir kadının çantasından müşteri listesi çıktı

26.11.2023 18:48 | Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarına düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların birinin çantasından isimlerin yazılı olduğu müşteri listesi çıktı.

Sakarya'da fuhuş operasyonu! Bir kadının çantasından müşteri listesi çıktı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karasu ilçesindeki gazinolar bölgesinde eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin de bulunduğu yaklaşık 500 polis, eğlence mekanlarına baskınlar yaptı. 60 kadının kimlikleri tek tek kontrol edilirken, fuhuş yaptığı iddia edilen 6 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

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Polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarının önünde bulunan ve kadınların transferini sağlayan araçlar da didik didik arandı. Aramalar sırasında bir kadının çantasından isimlerin yazılı olduğu müşteri listesi çıktı.

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Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya fuhuş operasyon
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