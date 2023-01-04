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  4. Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın! Bir itfaiye eri yaralandı

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın! Bir itfaiye eri yaralandı

04.01.2023 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden de gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. 2 saatte kontrol altına alınabilen yangında, bir itfaiye eri de yaralandı.

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın! Bir itfaiye eri yaralandı

Arifiye'nin Hanlıköy Mahallesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında dün akşam 22.10 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı yangına; Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 21 araç ve 44 personel müdahale etti.

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Ekiplerin yoğun çabası neticesinde yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

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Ayağından yaralanan 1 itfaiye erine olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.

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İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA-İHA)

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yangın Sakarya

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