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  4. Sakarya'da 'Hatalı menevra' kavgası! Vinç sepetinden atlayıp operatöre saldırdı

Sakarya'da 'Hatalı menevra' kavgası! Vinç sepetinden atlayıp operatöre saldırdı

14.04.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde geçtiğimiz günlerde vinç operatörü ve yaklaşık 10 metre yükseklikte ağaç budayan 2 çalışan arasında iddiaya göre, 'hatalı manevra yaptın' kavgası çıktı. Vincin sepetinden aşağı atlayan 2 kişi ağaç parçalarıyla operatöre saldırdı.

Olay, Adapazarı şehir merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak'ta geçtiğimiz günlerde yaşandı.

OPERATÖRE SALDIRDI

Alınan bilgiye göre, ağaç budama işi yapan firmada çalışan 2 kişi vincin sepetiyle ağaç budamak için yaklaşık 10 metre yükseğe çıktı. Ağaç kesimi yapan çalışanlar, iddiaya göre operatörün hatalı manevrası sebebiyle ağacın yanındaki elektrik direğine çarptı. Çılgına dönen iki kişi, vincin üzerinden operatöre hakaretler savurup ağaç parçaları fırlattı. 'Bizi aşağı indir' diye bağırıp sağa sola vuran çalışanlar zemine yakın mesafede sepetten yola atlayıp operatöre saldırdı. Vinci kullanan kişi bu sırada araçtan inince tartışma yerini kavgaya bıraktı.

KAVGA ANI KAMERADA

Meydana gelen kavga anları başka bir vatandaş tarafından cep telefon kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken olay, diğer çalışanların araya girmesiyle son buldu.

(İHA)

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