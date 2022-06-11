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  4. Sakarya'da iğrenç iddia! Dolmuşta kadını taciz edip görüntüsünün çekilmemesini istedi

Sakarya'da iğrenç iddia! Dolmuşta kadını taciz edip görüntüsünün çekilmemesini istedi

11.06.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da ortaya atılan bir taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Dolmuşta yolculuk eden bir kadın, yolculardan birinin kendisini taciz ettiğini ileri sürerek kamera açıp tacizci olduğunu iddia ettiği E. K.'yi çekmeye başladı. Kadın E. K.'den şikayetçi olurken polislerin yakaladığı E. K. gözaltına alındı.

Sakarya'da iğrenç iddia! Dolmuşta kadını taciz edip görüntüsünün çekilmemesini istedi

Sakarya'da meydana gelen olayda, dolmuştaki bir kadın yolcu, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisini elle taciz ettiğini öne sürdü. Kadın, cep telefonu kamerasını açıp arkasında oturan kişiye, "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz" dedi. Görüntü çekilmemesini isteyen şüpheli, araçtan inerek uzaklaştı.

YAKALANDI

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Polis kimliğini belirlediği E.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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