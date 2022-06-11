Sakarya'da iğrenç iddia! Dolmuşta kadını taciz edip görüntüsünün çekilmemesini istedi

Sakarya'da meydana gelen olayda, dolmuştaki bir kadın yolcu, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisini elle taciz ettiğini öne sürdü. Kadın, cep telefonu kamerasını açıp arkasında oturan kişiye, "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz" dedi. Görüntü çekilmemesini isteyen şüpheli, araçtan inerek uzaklaştı.

YAKALANDI

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Polis kimliğini belirlediği E.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

