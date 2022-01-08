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  4. Sakarya'da iğrenç olay! Bilgisayara çocuklara ait müstehcen görüntüleri depolayıp yayınlamış

Sakarya'da iğrenç olay! Bilgisayara çocuklara ait müstehcen görüntüleri depolayıp yayınlamış

08.01.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sosyal medya hesaplarından müstehcen görüntüler paylaşan Irak uyruklu A.A.K.J'nın (45) bilgisayarında çocuklara ait müstehcen görüntüler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Sakarya'da iğrenç olay! Bilgisayara çocuklara ait müstehcen görüntüleri depolayıp yayınlamış

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu sosyal medya hesaplarında müstehcen görüntüler paylaştığı tespit edilen A.A.K.J. yakalandı.

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ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ DEPOLAYIP YAYINLAMIŞ

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan teknik incelemelerde çocuklara ait müstehcen görüntü depoladığı ve yayınladığı tespit edildi.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Adapazarı
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