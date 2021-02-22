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  4. Sakarya'da iğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptı

Sakarya'da iğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptı

22.02.2021 23:45 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da iğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.’nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.

Adapazarı Semerciler Mahallesi 791 Nolu Sokakta meydana gelen olayda, alkollü olduğu tespit edilen E.A. evinde bulunduğu sırada karşı apartmanda oturan A.A. isimli kadının dairesine bakarak mastürbasyon yapmaya başladı. Elindeki bardaktan bir şeyler içerek mastürbasyon yapan E.A.’yı fark eden A.A., o iğrenç anları cep telefonuyla kaydederek polise şikayette bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.A.’yı gözaltına alarak Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

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Polise giderek şikayetçi olan A.A.’nın verdiği ifadesinde, E.A.’nın bir süredir pencerelerini kapatmadan evinde yarı çıplak halde gezdiğini ve daha önce de oturduğu daireye bakarak kendilerini gördüğünde, mastürbasyon yaptığını söylediği öğrenildi. E.A. ise evde yalnız yaşadığını, film izledikten sonra tek başına olduğu için mastürbasyon yaptığını söyledi. E.A.’nın yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

(DHA)

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