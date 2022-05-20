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Sakarya'da iki arkadaş, Savaş Aydoğan ve Cem Tuna sır oldu! Sevgili, gözaltında

20.05.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 42 yaşındaki kuaför Savaş Aydoğan'ın kaybolmasının ardından, olayla ilgili ifadesi alınan arkadaşı Cem Tuna da 12 gün sonra sır oldu. Polis, Aydoğan'ın sevgilisi Merve E.'yi gözaltına alırken, ifadesinde Savaş Aydoğan’ın borçları olduğunu, kaçıp gittiğini düşündüğünü söyledi. İki arkadaş için köpeklerle Kocaali'nin Görele Mahallesi’nde fındık bahçesi ve ormanlarda arama yapıldı.

Sakarya'da iki arkadaş, Savaş Aydoğan ve Cem Tuna sır oldu! Sevgili, gözaltında

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. ve oğlu Cem Tuna'ya durumu sordu. Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini, aracını da Sakarya'da bıraktığını söyledi. Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından Cemal Tuna’nın oğlu Cem, Savaş Aydoğan'ın ailesine durumu bildirdi. Aydoğan'ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi. Cem Tuna da ifade verdikten sonra 7 Mayıs günü kayboldu. Cemal Tuna, oğlu için kayıp başvurusunda bulundu.

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AYDOĞAN'I TERMİNALE BIRAKTIĞINI SÖYLEMİŞ

Cemal Tuna, Savaş Aydoğan'ın, 25 Nisan'da köyde evi olan oğlu Cem’in yanına gittikten sonra kaybolduğunu söyledi. Cemal Tuna, oğlunun, Aydoğan ve Merve E.'nin işlettikleri kafeye ortak olduklarını, oğlunun kendisine Aydoğan'ın uyuşturucu kullandığını söylediğini belirtti. Cemal Tuna, oğlu Cem’in kendisine Aydoğan’ın köydeki evine geldiğini, içtiğini ve kötü olduğunu, daha sonra Karasu ilçesi terminaline götürdüğünü ve tedavi olup gelmesini istediğini söylediğini ifade etti.

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FINDIK BAHÇELERİ VE ORMANDA ARAMA YAPILDI

Polis, Savaş Aydoğan ve Cem Tuna'nın bulunması için çalışma başlattı. İki arkadaş için köpeklerle Kocaali'nin Görele Mahallesi’nde fındık bahçesi ve ormanlarda arama yapıldı.

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BORÇLARI NEDENİYLE KAÇTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Dün, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Aydoğan ile 6 yıldır birlikte olan Merve E.'yi gözaltına aldı. Merve E. ifadesinde, Savaş Aydoğan’ın borçları olduğunu, kaçıp gittiğini düşündüğünü söyledi. Merve E. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

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(DHA)

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