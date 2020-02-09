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Sakarya’da iki tarihi tevrat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 20:23 | Son Güncelleme

Sakarya’da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki tarihi eser Tevrat ele geçirilirken, 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Sakarya’da iki tarihi tevrat ele geçirildi

Jandarma İstihbarat birimleri Akyazı ilçesi Sanayi Sitesinde iş yeri bulunan H.G. isimli şahsın aracılığı ile tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisini aldı. Bilgi üzerine harekete geçen ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iş yeri sahibi H.G. ile birlikte E.B., N.A., B.K., A.E. ve H.Y. isimli toplam 6 şüpheli araç ile birlikte yakalandı.

2 TARİHİ TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada ise 2 adet Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
sakarya tevrat tarihi eser kaçakçılığı

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