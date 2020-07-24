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  4. Sakarya'da IŞİD operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Sakarya'da IŞİD operasyonu! 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 22:48 | Son Güncelleme

Sakarya'da düzenlenen terör örgütü IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya'da IŞİD operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından IŞİD terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ileri sürülen Irak uyruklu 5 şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.

3 IŞİD'Lİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi. (AA)

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