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Sakarya'da itfaiyeden çatıda kedi operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2020 16:13 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan yavru kediyi de kurtardı.

Sakarya'da itfaiyeden çatıda kedi operasyonu

Adapazarı'nın Yağcılar Mahallesi Düzgün Sokak’taki Adnan Özhan’a ait tek katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, buzdolabının elektrik aksamında başlayan yangın, bir anda tüm evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülürken ev ise kullanılmaz hale geldi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangın sırasında dışarı çıkarak, kendisini kurtaran kadın, evinin yanması nedeniyle sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, fenalaşan kadına ambulansta müdahalede bulundu. Çatıda mahsur kalan yavru kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında evde bulunan Kur’an-ı Kerim’in ise yanmaması dikkat çekti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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