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  4. Sakarya'da jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçirdi

Sakarya'da jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2020 09:49 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yoğun trafikte yolun karşısına geçemeyen yaşlı adamı, jandarma askeri sırtına alıp, geçirdi. O anlar anbean Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 11 Aralık'ta Akyazı Adliye Kavşağı'nda meydana geldi.

Kavşağa gelen yaşlı adam, yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçemeyince beklemeye başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan ve evlerine gitmek üzere birlikten ayrılan 2 jandarma askeri de yaşlı adamı fark edince araçlarını durdurup, indi. Yaşlı adamın yanına gelen 2 askerden biri araçları durdururken, diğeri ise yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı sırtına alıp, karşıya geçirdi.

O anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma sakarya yaşlı adam

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