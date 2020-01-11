Sakarya'da jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçirdi

Olay, 11 Aralık'ta Akyazı Adliye Kavşağı'nda meydana geldi.

Kavşağa gelen yaşlı adam, yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçemeyince beklemeye başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan ve evlerine gitmek üzere birlikten ayrılan 2 jandarma askeri de yaşlı adamı fark edince araçlarını durdurup, indi. Yaşlı adamın yanına gelen 2 askerden biri araçları durdururken, diğeri ise yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı sırtına alıp, karşıya geçirdi.

O anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

