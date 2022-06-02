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  4. Sakarya'da kahreden olay! Komşular sese koştu... Oğlunu yaralayıp intihar etti

Sakarya'da kahreden olay! Komşular sese koştu... Oğlunu yaralayıp intihar etti

02.06.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bu sabah meydana gelen kahreden olayda 45 yaşındaki anne önce oğlunu yaraladı, sonra yaşamına aynı tüfekle son verdi. Komşular silah sesine koşarken olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa E.'yi hastaneye, anne Meva E.'yi de morga kaldırdı. Annenin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Sakarya'da kahreden olay! Komşular sese koştu... Oğlunu yaralayıp intihar etti

Olay, saat 10.30 sıralarında, Sakarya Serdivan Dağyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece tartışan Meva E. ile oğlu Mustafa E. arasında sabah yeniden tartışma çıktı. Tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alan Meva E. oğlunu kolundan vurdu. Meva A., ardından silahı kendisine doğrultup tetiği çekerek yaşamına son verdi.

KOMŞULAR SİLAH SESİNE KOŞTU

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meva A.’nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.

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(DHA)


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