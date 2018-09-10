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Sakarya'da kalaşnikoflu saldırgan krizi! Fabrikayı taradı, güvenlik görevlisini rehin aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 45 yaşlarında bir şahıs, 'Kalaşnikof' diye bilinen ağır makineli tüfekle taradığı fabrikada güvenlik görevlisini rehin aldı. Saldırgan jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Sakarya'da kalaşnikoflu saldırgan krizi! Fabrikayı taradı, güvenlik görevlisini rehin aldı

Olay sabah saatlerinde Hendek 2. Oganize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada meydana geldi.

MAKİNELİ TÜFEKLE 40-45 EL ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgiye göre 45 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir şahıs, sanayi bölgesi içerisindeki bir fabrika önüne gelerek elindeki makineli tüfekle fabrikaya doğru 40-45 el ateş etti.

ELİNDEKİ TÜFEKLE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ REHİN ALDI

Olayı gören fabrikanın güvenliği şahsı engellemek için müdahale etmek istedi. Saldırgan şahıs, elindeki tüfekle özel güvenlik görevlisini rehin aldı. Sanayi bölgesindeki insanların büyük panik yaşadığı olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

JANDARMA OPERASYONLA YAKALADI

Olay yerine gelen jandarma ekiplerine başlatılan operasyon sonucunda saldırgan şahıs, etkisiz hale getirilerek rehine durumunda olan güvenlik görevlisi yara almadan kurtarıldı. Saldırıda fabrika binasında isabet eden mermiler nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, kelepçelenen saldırgan ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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