Sakarya'da kalaşnikoflu saldırgan krizi! Fabrikayı taradı, güvenlik görevlisini rehin aldı

Olay sabah saatlerinde Hendek 2. Oganize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre 45 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir şahıs, sanayi bölgesi içerisindeki bir fabrika önüne gelerek elindeki makineli tüfekle fabrikaya doğru 40-45 el ateş etti.
Olayı gören fabrikanın güvenliği şahsı engellemek için müdahale etmek istedi. Saldırgan şahıs, elindeki tüfekle özel güvenlik görevlisini rehin aldı. Sanayi bölgesindeki insanların büyük panik yaşadığı olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen jandarma ekiplerine başlatılan operasyon sonucunda saldırgan şahıs, etkisiz hale getirilerek rehine durumunda olan güvenlik görevlisi yara almadan kurtarıldı. Saldırıda fabrika binasında isabet eden mermiler nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, kelepçelenen saldırgan ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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