HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 02:44 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yaklaşık 1 saat aralıklarla aynı bölgede çıkan 2 ayrı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, düzenlenen 2 saldırının birbiri ile bağlantılı olup olmadığına ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

Olay, Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli bir kişi, 4 kişiyi silahla vurarak yaraladı. Yaşanan silahlı saldırı sonucu bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ SALDIRI

Silahlı saldırının yaşandığı aynı bölgede yaklaşık 1 saat sonra tekrardan silah sesleri duyuldu. Bölgede bulunan bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Araç içerisinde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan diğer 1 kişi ise yaralandı.

Olay yeri ekipleri bölgede inceleme çalışması başlatırken, diğer ekipler ise geniş güvenlik önlemleri alarak çevreden vatandaşları uzaklaştırdı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin bölgeye sevk edilen cenaze aracı ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderilmesi beklendiği belirtildi.

BAĞLANTILI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Yaklaşık 1 saat ara ile oluşan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıların bağlantılı olup olmadığına ilişkin polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Haliç Köprüsü’ndeki yenileme çalışmasının 2. etabı başladıHaliç Köprüsü’ndeki yenileme çalışmasının 2. etabı başladı
Ayasofya Camii açılışında hangi yollar trafiğe kapatılacak? Ayasofya Camii açılışında hangi yollar trafiğe kapatılacak?

En Çok Okunan Haberler

AB seyahat listesini güncelledi

AB seyahat listesini güncelledi

'Basketçi' kargocunun işine son verildi

'Basketçi' kargocunun işine son verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Yerli otomobilin markası belli oldu

Yerli otomobilin markası belli oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

81 ile gönderildi! Bakanlık'tan 'Orman Yangınları' genelgesi

81 ile gönderildi! Bakanlık'tan 'Orman Yangınları' genelgesi

İlginizi Çekebilir

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor!

Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor!

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

Diğer Haberler
Sapağı kaçıran sürücü, önce otomobile sonra bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Sapağı kaçıran sürücü, önce otomobile sonra bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Üsküdar’da otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı: 3 yaralı

Üsküdar’da otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı: 3 yaralı

Haliç Köprüsü’ndeki yenileme çalışmasının 2. etabı başladı

Haliç Köprüsü’ndeki yenileme çalışmasının 2. etabı başladı

Diyarbakır’da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı

Diyarbakır’da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı

Dışişleri Bakanlığından Hindistan'da meydana gelen uçak kazası için taziye açıklaması

Dışişleri Bakanlığından Hindistan'a taziye mesajı

Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektiler

Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.