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Sakarya'da karda mahsur kalan 10 araç iş makineleriyle kurtarıldı

03.02.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, 10 aracın yolda mahsur kalmasına sebep oldu. Harekete geçen ekipler, iş makineleriyle araçları bulunduğu yerden kurtardı.

Sakarya’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Bu çerçevede, Pamukova ilçesinin yüksek kesimlerinde kalan mahallelerinde de devam eden tipi sebebiyle 10 araç mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye iş makineleri sevk edildi.

İŞ MAKİNELERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Yayla ve mahalle yollarında yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan araçlar, iş makineleri tarafından kurtarıldı. Yetkililer ise yoğun kar yağışı ve don tehlikesi sebebiyle "gezinti" amacıyla yayla ve yüksek kesimlere çıkılmaması için uyarıda bulundu.

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Ekipler, bu çerçevede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. (İHA)

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Sakarya Pamukova kar

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