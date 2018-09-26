Sakarya'da karısı tarafından vurulan adam polise sığınarak canını kurtardı

Olay, Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesi'ndeki Zeki Cömert Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki E.U., parkta bir araya geldiği kocası O.U. ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce yanında getirdiği tabancayı çıkaran kadın kocasına doğru ateş etti. Kanlar içinde kalan O.U. yaşadığı şokla koşmaya başladı.
O.U., Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine giderek polisten yardım istedi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.
E.U. olay sonrası gözaltına alınarak emniyete getirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)
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