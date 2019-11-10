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Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 03:23 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde içlerinde işçi servisinin de olduğu ve toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında anne, baba ve 7 aylık bebekleri hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Bilecik istikametinde doğru seyir halinde olan O.U. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek işçi servisiyle çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan işçi servisi ise aynı istikamette ilerlemekte olan otomobil ile park halindeki otomobile çarptı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplam 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobil sürücüsü O.U.’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR AİLE YOK OLDU

Baba olay yerinde, anne ve 7 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan O.U.’nun eşi anne İ.U. ve oğulları 7 aylık bebek E.E.U., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kaza nedeniyle kapalı kalan trafik araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya trafik kazası

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