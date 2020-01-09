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  4. Sakarya’da kimyasal maddeyle intihar! AFAD ekipleri harekete geçti

Sakarya’da kimyasal maddeyle intihar! AFAD ekipleri harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 22:11 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir genç kızın kimyasal madde kullanarak intihar ettiği iddiası AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Erenler ilçesinde Merkez Mahalle 1103 no’lu sokak üzerinde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten 18 yaşındaki F.R. Ş. intihar etti. Yakınları durum sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kız hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen ekipler, ikamette kırmızı şişe içerisinde kimyasal maddeyi gördü. Ekipler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerince incelemeler devam ediyor.

YAKINLARINDAN BİRİNİN OTOMOBİLİ ALEV ALDI

Öte yandan, gencin ölüm haberini alan yakınlarından birinin olay yerine geldiği otomobili de alev aldı. Sokakta alev alan araca müdahaleyi polis ve vatandaş yaparak söndürdü. Konu ile ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya Erenler kimyasal madde AFAD

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