HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya'da köpek tasması takıp dolaşıyor: "Amacım nefsimi dizginleyip camiye götürmek"

Sakarya'da köpek tasması takıp dolaşıyor: "Amacım nefsimi dizginleyip camiye götürmek"

14.06.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpek tasması takıp Sakara sokaklarında dolaşan adam görenleri şaşırtıyor. Boynuna taktığı köpek tasmasıyla günlük rutin rutinine devam eden 51 yaşındaki Fevzi Aral, çarşıya çıkıp tasmalı şekilde insanlarla konuşup, çayını içiyor. Amacının camiye gitme alışkanlığı kazanmak olduğunu belirten Aral, “Nefsim namaza gitmiyor, namaz kılmıyor, insan olamıyor. Amacım nefsimi dizginleyip camiye götürmek” diye konuştu. Aral ayrıca, tasmanın ucunun şu an kimse tutmadığını sahibin olmadığını belirtti.

Sakarya'da boynuna köpek tasması takarak dolaşan adam görenleri hayrete düşürüyor. Pamukova ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Fevzi Aral, nefsini dizginleyebilmek için köpek tasmasıyla dolaşıyor. Tasmalı adamı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, Aral bu durumdan rahatsız değil. Amacının nefsini dizginleyerek camiye götürmek olduğunu belirten Aral, “Nefsim namaza gitmiyor, namaz kılmıyor, insan olamıyor. Amacım nefsimi dizginleyip camiye götürmek” diye konuştu.

SAKARYA'DA BOYNUNDA TASMA İLE GEZİYOR

İlginç olay, Pamukova ilçesinde yaşandı. İlçe merkezinde boynunda köpek tasması ile gezen vatandaş merak uyandırdı. 51 yaşındaki Fevzi Aral’ın nefsini dizginleyebilmek için tasma ile gezdiği öğrenildi. Aral, “Nefsim namaza gitmiyor, namaz kılmıyor, insan olamıyor. Amacım nefsimi dizginleyip camiye götürmek. İnsanlara insan gibi bakabilmek için böyle bir şeye karar verip boynuma tasma taktım. Eğer nefse ağır gelen şeyleri yaparsan nefis terbiye olur. Bu tasmayı kendime taktıysam, kendi nefsime ağır geldiği için” dedi.

1

"TASMANIN UCUNU ŞU AN KİMSE TUTMUYOR SAHİBİ YOK"

Fevzi Aral, “Bende bu tasmayı takamıyordum. Kendimi zorladım. Ve taktım ama ciğerim yandı yanmadı değil. Az önce bunu öğlen namazına götürdüm namazını kıldırdım. Şimdi çayını içiriyorum, buradaki insanlarla muhabbetini ettiriyorum. Tasmanın ucunu şu an kimse tutmuyor sahibi yok. Ama Allah nasip ederse tasmanın ucunu Allah'a teslim edip, sahibine teslim edip Allah yolunda ilerlemeyi düşünüyorum” diye konuştu.

2

“NEFSİM KÖTÜLÜK, PİSLİKLERE GİTMESİN DİYE BU ZİNCİRİ VURDUM”

Kendisini bu şekilde görenlerin merakla baktığını ifade eden Aral, “Görenler yanlışta düşünebilir ama bu tamamen benim ile alakalı bir şey. Ama şu ana kadar bana tasmayı niye taktın diye bir soru soran olmadı. Benimle alakalı olduğu için kimse gelip, cesaret edip sen bunu niye taktın diyemiyor. Kısacası nefsimi namaza götürebilmek, insanlara, doğaya, canlılara sevgi ile bakabilmek için taktım. Bu zinciri vurdum ki nefsim kötülüklere pisliklere gitmesin. Bu tasmayı nefsimi de iman ettirebilmek için takıyorum” şeklinde konuştu.

3

Antalya'da korkunç motosiklet kazası! 3 gencin kahreden ölümü...Antalya'da korkunç motosiklet kazası! 3 gencin kahreden ölümü...

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sel felaketi vurmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın Akyurt ilçesinde havadan incelemede bulunduSel felaketi vurmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın Akyurt ilçesinde havadan incelemede bulundu
Edirne'ye akın ettiler! Bavul ve bagajlar doldu taştıEdirne'ye akın ettiler! Bavul ve bagajlar doldu taştı
Minibüste iğrenç olay! 'Ağlamaktan halim kalmadı'Minibüste iğrenç olay! 'Ağlamaktan halim kalmadı'
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

SON DAKİKA: Benzine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı...

SON DAKİKA: Benzine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı...

Flaş iddia: MHP erken seçimden yana

Flaş iddia: MHP erken seçimden yana

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Sevgilisini arayıp, katilinin adını söylemiş! "Bizi öldürüyor"

Sevgilisini arayıp, katilinin adını söylemiş! "Bizi öldürüyor"

İlginizi Çekebilir

Dikkatsizlik onları bu hale getirdi! Bomba gibi patladı

Dikkatsizlik onları bu hale getirdi! Bomba gibi patladı

Dünyanın en öldürücü türlerinden! Artık Türkiye sularında

Dünyanın en öldürücü türlerinden! Artık Türkiye sularında

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

'Fıttırmışlar' diye açık açık uyardı! "Çok tehlikeli, evinize sokmayın"

'Fıttırmışlar' diye açık açık uyardı! "Çok tehlikeli, evinize sokmayın"

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.