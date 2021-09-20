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  4. Sakarya'da korku dolu anlar! Belediye otobüsü alev topuna döndü

Sakarya'da korku dolu anlar! Belediye otobüsü alev topuna döndü

20.09.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü alev topuna döndü. Otobüsün içerisinde yolcu bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, aracın alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansıdı.

Sakarya'da korku dolu anlar! Belediye otobüsü alev topuna döndü

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde bir düğün salonu önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şehir içi ulaşım hattında sefer yapan belediye otobüsünün motor kısmı yanmaya başladı. Alevleri fark eden otobüs sürücüsü aracı yol kenarına çekerek kendini dışarıya attı. Sürücünün durumu haber vermesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen yangında otobüs adeta alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yol trafiğe kapatıldı. Otobüsün içerisinde yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.

Araç kullanılamaz hale gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Adapazarı
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