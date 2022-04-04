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  4. Sakarya'da korku dolu anlar! Sürücünün hatası motosikletliyi canından ediyordu

Sakarya'da korku dolu anlar! Sürücünün hatası motosikletliyi canından ediyordu

04.04.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sinyalizasyon lambalarının yeşile dönmesiyle, sol şeritten sağa dönmek isteyen lüks cip, motosiklete çarptı. Cip sürücüsünün dikkatsizliği neticesinde meydana gelen kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi ile Milli Egemenlik Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi.

Sinyalizasyon lambalarının yeşile dönmesiyle birlikte sol şeritten sağa dönmek isteyen lüks cip, motosiklete çarptı. Meydana gelen kaza anı ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, cipin sinyalizasyon lambalarının yeşile dönmesiyle birlikte sol şeritten sağa dönmeye çalışması, ile birlikte motosiklete çarpması ve savrulan motosikletten düşen kişinin yerden kalkmaya çalışması yer alıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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