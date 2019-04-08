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Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 09:18 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Anadolu Otoyolu Akyazı Hendek gişeleri Ankara istikametinde ilerleyen yolcu otobüsünün sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiği ortaya çıktı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Akyazı Hendek gişeleri Ankara istikametinde, 78 BS 510 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ilk belirlemelere göre, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. (AA)
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Kaza sakarya OTOBÜS

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