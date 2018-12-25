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Sakarya'da korkunç olay! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 20:49 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 2 şahıs yaşlı bir adamı darp ederek öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Olay, Serdivan ilçesi Kırantepe mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. (41) ve M.P. (36) isimli iki şahıs 66 yaşındaki A.C., isimli kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenden feci şekilde darp etti. Oğlu tarafından ağır yaralı olarak bulunan yaşlı adam hemen olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı adamı döverek öldüren iki şahıs, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

(İHA)

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