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  4. Sakarya'da korkutan yangın! 3 Katlı bina alevlere teslim oldu

Sakarya'da korkutan yangın! 3 Katlı bina alevlere teslim oldu

04.01.2025 09:25
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde 3 katlı bir binada çıkan yangın mahallelide büyük paniğe neden oldu. Geceyi aydınlatan yangına itfaiye ekipleri yoğun müdahale ederek kontrol altına alabildi.

Sakarya'da korkutan yangın! 3 Katlı bina alevlere teslim oldu

Yangın, Ömercikler Mahallesi 8025. Sokak üzerinde bulunan Ali Osman Ç.’ye ait 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek adeta geceyi aydınlatan alevler ev ile çatı kısmını sardı.

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MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Mahalleliyi sokağa döken yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarına Sakarya Arama Kurtma ve Yangın Timi (SAKTİM) de destek oldu. Bu esnada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale gelirken binada da hasar oluştu.

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Öte yandan, 4 yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evin yangın esnasında boş olduğu öğrenildi. Paniğe yol açan ve maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Sakarya
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