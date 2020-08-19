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Sakarya'da lastiği patlayan minibüs devrildi! 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2020 17:06 | Son Güncelleme

Sakarya'da lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 8 kişi yaralandı.

Sakarya'da lastiği patlayan minibüs devrildi! 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Adapazarı-İzmit seferini yapan yolcu minibüsü, D-100 kara yolu Beşköprü mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu aynı istikametteki hafif ticari araç ile otomobile çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan biri çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Bu arada, kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı kara yolunda araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, lastiği patlayan minibüsün devrilmesi ve iş yerindeki insanların yardım koşması yer alıyor.

AA

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