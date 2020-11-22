Sakarya'da mantar toplamaya giden ailenin traktörü devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Taraklı'ya bağlı Uğurlu Mahallesi’nde meydana geldi.

TAKLA ATARAK DEVRİLDİ

Ormana mantar toplamaya giden Şerafettin Gök'ün (59) kullandığı traktör, kontrolden çıkıp, takla atarak, devrildi. Kazada, Şerafettin Gök ve amcasının gelini Necla Gök (51) hayatını kaybederken, sürücünün eşi Tenzile Gök ise yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tenzile Gök, tedaviye alındı. Şerafettin Gök ve Necla Gök’ün cansız bedenleri ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

