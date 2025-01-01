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  4. Sakarya'da Noel Baba dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı...

Sakarya'da Noel Baba dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı...

01.01.2025 17:34
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Sakarya'da Noel Baba kostümlü şahıs ile bir grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Otomobiliyle tur atan bir grup ile Noel Baba kostümü giymiş kişi arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan Noel Baba kostümlü şahıs bıçağını çekerek adeta dehşet saçtı. Olay anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Sakarya'da Noel Baba dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı...

Serdivan’da yılbaşı gecesi otomobille tur atan Bakır Şahan Saçaklı ve Nesrullah T.'nin içinde bulunduğu grup ile A.O.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından ayrılan taraflar gece yarısına doğru bir alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta yeniden karşılaştı. Noel Baba kostümlü A.O.G., burada grubun saldırısına uğradı. A.O.G. de yanında bulunan bıçağı çekip Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı’yı bıçakladı.

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1 ÖLÜ, 1 YARALI... 10 KİŞİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Bakır Şahan Saçaklı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Saçaklı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Nesrullah T.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.

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OLAY KAMERADA

Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Bakır Şahan Saçaklı ve Nesrullah T.’nin içinde bulunduğu grubun, A.O.G.’ye tekme ve yumruklarla saldırdığı, A.O.G.’nin park halindeki otomobilin etrafında tur atarak bir süre kaçmaya çalıştığı, ardından ise kendisini darpedenlere bıçakla karşılık verdiği görüldü. Görüntülerin devamında Saçaklı ve Nesrullah T.’nin yere yığıldığı A.O.G.’nin ise yanında gelen kendisi gibi Noel Baba kostümlü 2 kişiyle birlikte uzaklaştığı anlar yer aldı.

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Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sakarya Noel Baba
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