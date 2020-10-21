Sakarya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, Serdivan ilçesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2. Cadde üzerinde seyir halinde olan M.G. isimli kadın idaresindeki otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler çıkmaya başladı.

KIZINI DA ALARAK ARACI TERK ETTİ

Alevleri gören kadın paniğe kapılarak araçta bulunan kızını da alarak kendini dışarı attı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

ARACIN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Alevlere teslim olan aracı izleyen kadın ise göz yaşlarına hakim olmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Kısa bir süre trafik tek şeritten sağlanırken olay yerine gelen polis ekipleri ise olay ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

