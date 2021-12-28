Sakarya'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Son anda kurtuldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmı alev aldı.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN İNMEYİ BAŞARDI

Durumu fark ederek araçtan inen sürücü itfaiye ekiplerini aradı. Alev topuna dönen otomobil, kısa sürede bölgeye ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Otomobilin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.



