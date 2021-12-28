Sakarya'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Son anda kurtuldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmı alev aldı.
Durumu fark ederek araçtan inen sürücü itfaiye ekiplerini aradı. Alev topuna dönen otomobil, kısa sürede bölgeye ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Otomobilin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum