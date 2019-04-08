Sakarya'da son dakika kaza haberi! Yolcu otobüsü devrildi

Anadolu Otoyolu Akyazı Hendek gişeleri Ankara istikametinde, Mithat Bülent Ural idaresindeki 78 BS 510 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5'İ AĞIR 30 YARALI

Kazada yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolda, temizlik çalışması yapıldı.

Bu arada kazayı son anda fark eden 06 JSZ 56 plakalı soda yüklü tankerin sürücüsü, otobüse çarpmamak için direksiyon kırınca araç yoldan çıktı.

Öte yandan kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı.

(AA)

